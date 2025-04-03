أستاذ بهارفارد: لام شمسية تعامل بجرأة مع خطورة ظاهرة التحرش الجنسي بالمجتمع

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد أن مسلسل "لام شمسية" درس موضوع التحرش الجنسي من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية بامتياز، وأوضح الفارق بين البيدوفيليا والإفراط الجنسي.

لام شمسية تعامل مع ظاهرة اجتماعي خطيرة



كما أكد الدكتور أسامة حمدي أن موضوع مسلسل "لام شمسية" شرح بالتفصيل أسلوب الدعوى الجنائية، وطريقة التحقيق التي قد تشمل استجواب الطفل نفسه في المحكمة باحتياطات خاصة، ولفت نظر المجتمع بـ "جرأة شديدة" إلى قضية مهمة لا نتكلم عادة عنها رغم انتشارها.

مسلسل لام شمسية، فيتو



وأوضح الدكتور أسامة حمدي أن كاتبة القصة مريم ناعوم تميزت بدقتها في التفاصيل الصغيرة بلا أدنى خطأ طبي أو علمي، متمنيًا أن يرى مسلسلات أخرى تقوم بالتوعية عن مرض السكر عند الأطفال، والأمراض النفسية الأخرى عند صغار السن.

وقال الدكتور أسامة حمدي عن مسلسل "لام شمسية": "لام شمسية".. ماذا لو قام الفن والإعلام بدورهما؟!.. من أروع وأجرأ ما شاهدت في السنوات الأخيرة مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في رمضان هذا العام."

وأوضح الدكتور أسامة حمدي أن "المسلسل يتعرض- بوضوح غير مسبوق- لظاهرة اجتماعية خطيرة، ومرض نفسي عضال لطالما غضضنا الطرف عنه في مجتمعنا المصري والعربي، ألا وهو التحرش بالأطفال وهتك أعراضهم في الخفاء، واستغلال براءتهم وعدم إدراكهم لحجم الجريمة للتغرير بهم."

الغرب يعاقب على التحرش والشرق الإبلاغ عنها نادر



وأكد أسامة حمدي أنه "في الغرب يعاقب فورًا مرتكب هذه الجناية بأشد العقوبة، وعادة ما يضعون حلقة إلكترونية حول قدمه حتى لا يخرج عن دائرة محدودة حول سكنه لحماية المجتمع منه ومن انحرافه السلوكي، أما عندنا فنادرًا ما يُبلِّغ أحد عن هذه الجريمة؛ إما لعدم إدراك الأطفال لهذا الجرم، وإما للرعب النفسي الذي يتعرضون له إن تكلموا."

طفل لام شمسية، فيتو



وقال الدكتور أسامة حمدي "واضح أن المسلسل درس الموضوع بإعداد ممتاز من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية، فأوضح الفارق بين البيدوفيليا والإفراط الجنسي، وأوضح أن التحرش الجنسي ممكن أن يحدث أيضًا بين الأطفال من الذكور من سن متفاوت، وبين البنات في سن صغيرة، وأوضح الآثار النفسية على الطفل ووالديه. وكشف خطر هذا التجربة على سلوك البالغ بعد الزواج."

وأضاف الدكتور أسامة حمدي " كما شرح بالتفصيل أسلوب الدعوى الجنائية، وطريقة التحقيق التي قد تشمل استجواب الطفل نفسه في المحكمة باحتياطات خاصة."

لام شمسية يلفت النظر بجرأة لظاهرة منتشرة بالمجتمع



وأكد أسامة حمدي أن "المسلسل لفت نظر المجتمع -بجرأة شديدة- إلى قضية مهمة لا نتكلم عادة عنها رغم انتشارها، حتى في أوساط المتعلمين، كما هي الحال مع بطل المسلسل الأستاذ في الجامعة. هكذا يكون دور الفن والإعلام في التوعية غير المباشرة من خلال القوة الناعمة للفن."

لام شمسية يكشف ظاهرة التحرش الجنسي في المحتمع، فيتو



وقال أسامة حمدي عن أبطال المسلسل: "أبطال المسلسل أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين والطفل المدهش على البيلي أدوا أدوارهم المُركّبة ببراعة. المخرج كريم الشناوي والمصور مصطفى فهمي مذهلان في جمال المشاهد، وكاتبة القصة مريم ناعوم تميزت بدقتها في التفاصيل الصغيرة بلا أدنى خطأ طبي أو علمي."

وتابع أسامة حمدي "أتمنى أن أرى مسلسلات أخرى على نفس المنوال تقوم بالتوعية عن مرض السكر عند الأطفال، والأمراض النفسية الأخرى عند صغار السن، والتنمر وتأثيره في نفسية الطفل، وتوعية الأسرة عن كيفية معالجة الأزمات النفسية عند الأطفال واكتشافها في مهدها وعلاجها."

وأكد أسامة حمدي أن "المسلسل المميز يعكس لنا بصورة جلية أهمية دور الفن في توعية المجتمع وعلاج امراضه بدلًا من التنكر لها ومنها. هكذا يكون دور الفن والإعلام، بعيدًا عن مسلسلات الإسفاف والفتونة والبلطجة والابتذال التي انتقدتها بشدة. أدعوكم إلى مشاهدة هذا المسلسل البديع."



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