الفنان صبري فواز يعلق على نهاية مسلسل لام شمسية

علق الفنان صبري فواز على نهاية مسلسل لام شمسية التي أثارت جدلا واسعا بعد عرضها.

وكتب صبري فواز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “مسلسل لام شمسية إنتهى بإعلان الحكم ما تلا ذلك، هو احتفال.. يحق لصناعه ان يحتفلوا كيفما أرادوا، ويحق للمشاهد أن يعجب بالاحتفال، أو لا يعجب ( انا ممن لم يعجبهم الاحتفال.. عادي )، ولكن هذا لا ينقص إطلاقا من قيمة هذا العمل الرائع والهام والخطير”.

وتابع “فهو عمل فني يفخر به كل فنان، وليس صناعه فقط.. كتابة محكمة تستند على العلم، وتصيغ بدقة وحساسية وابداع.. إخراج يحكي بمنتهى السلاسة والعمق، ويستخدم كل تقنيات المهنة من رؤية واختيار زوايا وحجم كادرات لخدمة الحكاية بصدق شديد ودون أي استعراض عضلات، وقيادة ممثلين بشكل يساعد على إظهار أحلى وأصدق ما عند الممثل”.



وأضاف فواز "مجموعة من الممثلين المبدعين الذين أدركوا قيمة مايقدمونه، فوضعوا ذواتهم لخدمة الشخصيات.. تصوير.. يصنع من كل كادر لوحة فنية غنية بالتفاصيل والمشاعر.. رؤية بصرية ديكور وملابس وألوان، من كتر جمالها وصدقها، تهيئ لنا ان كل ده عادي وطبيعي.. مش شغل وراه ناس كتير.. إنتاج آمن بالعمل، وقدم له كل السبل ليخرج بشكل مبهر ومشرف".

واختتم حديثه قائلا " تحية خاصة للفنان المذاكر الرائع ( الشجاع ) الذكي محمد شاهين، على إبداعه في تقديم الدور.. وشجاعته على تقديمه.. لأن وجود فنانين زي شاهين، يخدم صناعة الفن، لا يخصم منها.

عبد الرحيم كمال يعلق على نهاية مسلسل لام شمسية

نفى الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس الرقابة الفنية، وجود أي دور للرقابة في فرض أغنية اسلمي يا مصر في نهاية مسلسل لام شمسية.

حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت اغنية (اسلمي يا مصر).

وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد.. لذا يجب تحري الدقة ….تحياتي".

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية" أحداثًا مثيرة، حيث واصلت المحكمة سماع أقوال الشهود في واقعة تحرش "وسام" بالطفل يوسف، كما استمعت هيئة المحكمة للطفل الذي حكى ما جرى بينه وبين وسام تفصيلًا وما تضمنه من هتك عرض بحقه.

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة

وضمن أحداث الحلقة، تؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة، غير أن والدة وسام وبعدما سمعت ما حكاه الطفل يوسف وما روته لها "رباب" زوجة وسام تنقلب عليه ولا تستقبله في منزلها حتى جلسة النطق بالحكم.

وفي جلسة النطق بالحكم، تفاجئ رباب الجميع وتدخل لقاعة المحكمة حاملة اللاب توب الخاص بوسام، وتقدمه للقاضي والذي أمر وسام يفتحه، لتجد المحكمة عليه فيديوهات إباحية ومخلة، ليتأكد لديها السلوك غير السوي لوسام.

وتقرر المحكمة في نهاية الحلقة، الحكم على وسام بالحبس المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل يوسف والتحرش به، وتوجه رسالة قوية للأسر بالحفاظ على أبنائها ومتابعتهم جيدًا والقرب الدائم منهم لتقطع أي سلوكيات غير سوية قد تحدث تجاههم.

وفي النهاية، يتم ترحيل وسام للسجن تحت أنظار ابنته زينة ووالدته وزوجته، وأمام أسرة يوسف.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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