طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، أسفرت عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق وريف حمص وحماة.

دمشق والجولاني الفاتح الذي أرعب العلويين في سوريا وأُرعب من كيان إسرائيل



وفقا لتقارير في سوريا، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركز البحث العلمي في حي برزا الواقع شمال دمشق. pic.twitter.com/mJt7weIHhb — أبو تراب abo turab (@nowtypiing) April 2, 2025





ووفقًا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار تيفور (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى مطار حماة العسكري، ما يشير إلى هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري.

كما طالت إحدى الغارات مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق، وهو منشأة سبق أن استُهدفت عدة مرات في غارات سابقة، وتعرضت لأضرار جسيمة.

كما أشارت مصادر محلية إلى أن ضربة أخرى استهدفت مبنى للبحوث العلمية في حماة.

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