الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

ضربات إسرائيلية سابقة
ضربات إسرائيلية سابقة على مطار التيفور، فيتو

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، أسفرت عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط العاصمة دمشق وريف حمص وحماة.

 


 

ووفقًا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار تيفور (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى مطار حماة العسكري، ما يشير إلى هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري.

كما طالت إحدى الغارات مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق، وهو منشأة سبق أن استُهدفت عدة مرات في غارات سابقة، وتعرضت لأضرار جسيمة. 

كما أشارت مصادر محلية إلى أن ضربة أخرى استهدفت مبنى للبحوث العلمية في حماة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي الضربات الإسرائيلية العاصمة دمشق طائرات الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل مسلح حاول الاقترب من السياج الأمني ​​في غزة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

استدعى الفرقة 36، جيش الإحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية برفح جنوب قطاع غزة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة (0/0)

منوعات

المزيد

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية