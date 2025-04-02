مستشار ترامب: الرئيس قادر على إيجاد طريقة للترشح لولاية ثالثة

نقلت صحيفة "وورلد ستريت جورنال" عن بوريس إبستين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بإمكان الأخير إيجاد طريقة للترشح لولاية ثالثة وخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصدر: "قال إبستين إنه درس القانون ويعتقد أن بإمكان ترامب إيجاد طريقة للترشح مرة أخرى في عام 2028".

وكما كتبت الجريدة فقد أشار مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونج إلى أنه "من السابق لأوانه التفكير في ولاية ثالثة".

كما قال مصدر آخر للصحيفة إن ترامب يدلي بتصريحات حول فترة ولايته الثالثة من أجل "إثارة جنون وسائل الإعلام".

ولم يستبعد ترامب في السابق إمكانية السعي لإعادة انتخابه لولاية ثالثة، على الرغم من أن الدستور يتضمن قيودا بهذا الصدد.

ويقال إن القانون الأساسي يحظر على نفس الشخص أن يشغل منصبا لأكثر من فترتين متتاليتين، لكن النص لا يتضمن مثل هذا التوضيح.

وترامب هو الرئيس الأمريكي الثاني الذي يقضي فترة ولاية ثانية غير متتالية، ولكن في عهد غروفر كليفلاند لم يكن التعديل الثاني والعشرون للدستور موجودا بعد، ولم يكن الحد الأقصى لعدد الفترات منصوصا عليه في القانون، بل كان اتفاقا ضمنيا.

وتم إقراره كتعديل دستوري في عام 1951 فقط بعد وفاة فرانكلين روزفلت في وقت مبكر من ولايته الرابعة.

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