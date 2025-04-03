مصر تسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول

سددت الحكومة المصرية 800 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، وكانت وزارة البترول وضعت عدة محاور تهدف إلى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من أهمها جدولة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول لإعطاء الفرصة لهذه الشركات بزيادة فرص البحث والاستكشاف في عدة مناطق في عدة مناطق ومنها خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وتنمية حقل ظهر وكانت مديونيات الشركات الأجنبية لها الأثر البالغ في قلة الإنتاج في الثلاث أعوام الماضية.

وصرح مصدر مطلع بوزارة البترول، (لفيتو) أن ملف مديونيات الشركات الأجنبية من أهم الملفات الذي يحظي باهتمام كبير من الوزارة، وذلك لأن هذا الملف من أهم المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج. وتقليل فاتورة الاستيراد. لأن سداد المديونيات يساهم في زيادة أعمال الشركات الأجنبية في البحث والاستكشاف مما يرفع معدل الإنتاج من الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه تم جدولة المتأخرات الخاصة بـ الشركاء الأجانب. ليتم سدادها على دفعات التزمت الحكومة بسداد نسبة كبيرة منها خلال العام الماضي، ويأتي ذلك في وقتٍ تعمل فيه وزارة البترول علي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف إلى أن إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، بلغ 4.7 مليار دولار.

التزام وزارة البترول في سداد الفاتورة الشهرية الشركات الأجنبية

وفي ذات السياق أشار أن آخر اجتماع للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، أكد على أهمية ما تم بذله من جهود في ملف سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم، والعمل على توفير حوافز لتسريع تنمية الحقول وتسريع الإنتاج وأعمال الاستكشاف الجديدة، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة في زيادة إنتاجية الحقول بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة.

مما يساعد علي تحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، وأشار أن وزارة البترول قدمت عدة حوافز للشركات الأجنبية بجانب السداد ومنها وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحًا في حال التصدير.

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