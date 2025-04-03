الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

بتروجت تُنشئ أول مركز تدريب على إجراءات السلامة في مصر

أول مركز تدريب عملي
أول مركز تدريب عملي متطور للسلامة

 في خطوة  لتعزيز معايير السلامة في قطاع البترول، أنشأت شركة بتروجت أول مركز تدريب عملي متطور للسلامة، بالتعاون مع قطاع البترول المصري وشركتي بكتل وبي بي، وذلك في منطقة العين السخنة.

يهدف المركز إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع باستخدام أساليب علمية وعملية متطورة، مما يساهم في رفع مستوى وكفاءة العاملين بمجال السلامة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين للشركة وقد تم توجيه الدعوة  لوزير البترول  لافتتاح المركز، والمقرر تشغيله في النصف الأول من العام الحالي.

 

تنفيذ 265 مشروعا بحجم أعمال 80 مليار جنيه 

 وكانت شركة بتروجت  نفذت  265 مشروعا خلال 2024 بحجم اعمال أكثر من 80 مليار جنيه، فيما نجحت الشركة في الحصول على حجم أعمال وتعاقدات جديدة لتنفيذ وإنشاء المشروعات بقيمة 112 مليار جنيه 60% منها خارج مصر، ليصل إجمالي حجم أعمالها  الممتد حتي عام 2028 إلى 215 مليار جنيه، كما حققت أكثر من 14 مليار جنيه صافي ربح خلال العام، وسجلت أكثر من 193 مليون ساعة عمل آمنة في مؤشر علي التزامها بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.


 وأشار المهندس وليد لطفي  رئيس شركة بتروجت  إلى ما قامت به من خطوات لتنمية حجم أعمالها خارجيا من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات جديدة في كل من السعودية وليبيا والأردن والامارات والكويت  ، واستهداف مشروعات صناعية مختلفة بالعراق والإمارات والسعودية والجزائر وسلطنة عمان والكويت، كما استهدفت أسواق خارجية جديدة غير تقليدية للعمل فيها مثل موزمبيق وأنجولا والكونغو وكرواتيا وغيرها.
كما أشار إلى تنويع مجالات عمل بتروجت بالدخول في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية، والتعاون مع شركات عالمية جديدة في تنفيذ أنماط جديدة من المشروعات المتخصصة.

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