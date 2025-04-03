الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

مدرب الأرجنتين يشهد الخسارة الأولي لميسي وإنتر ميامي هذا الموسم

ميسي, فيتو
ميسي, فيتو

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الخسارة الأولي هذا الموسم أمام لوس أنجلوس أف سي بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2025.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس على ملعب الأخير "BMO" بقيادة الحكم الجمايكي الدولي، أوشاني نيشان.

سكالوني يشهد خسارة ميسي الأولي 

وشهد المباراة عدد 22207 متفرجين، تقدمهم نجم كرة السلة الأميركي ونادي جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وأحد مالكي نادي إنتر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

 

ودخل ميامي المباراة وهو لم يخسر في تسع مباريات في مختلف المسابقاتمنذ مطلع الموسم الحالي، وشهد تشكيل إنتر ميامي مشاركة الرباعي ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا أساسيين.

 

 

هدف مباراة لوس أنجلوس ضد انتر ميامي 

وسجل ناثان أورداز لاعب لوس أنجلوس أف سي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين انتر ميامي ولوس أنجلوس أف سي على ملعب "Chase" الخميس المقبل، 10 أبريل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت "القاهرة".

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي هو منافس الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

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