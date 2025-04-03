عودة الدراسة.. انتهاء إجازة عيد الفطر..استئناف الدراسة يوم السبت.. خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب للمذاكرة بعد الإجازة.. وهذا موعد عقد امتحانات شهر أبريل

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك التي أقرها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب والمعلمين بالمدارس لجميع صفوف النقل غدا الجمعة الموافق 4 أبريل.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس إجازة أسبوعا بمناسبة عيد الفطر المبارك

حيث نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥.

و حصل طلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية على إجازة تصل إلى 7 أيام من السبت 29 مارس الجاري حتى الجمعة المقبل 4 أبريل للمدارس التي لا تحصل على إجازة أيام السبت، حيث يعود الطلاب الدراسة يوم السبت 5 أبريل المقبل، كما حصل الطلاب الذين تبدأ الدراسة بمدارسهم الأحد من كل أسبوع على إجازة 8 أيام، حيث يعود هؤلاء الطلاب إلى الدراسة بعد انتهاء عطل عيد الفطر المبارك 2025 الأحد 6 أبريل المقبل.

قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، إنه بعد انتهاء إجازة العيد والاستمتاع بأيام العيد وتحقيق قدر كبير من الاسترخاء الذهني على طلاب المدارس أن يبدأوا فورا في اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:

_ المبادرة إلى استعادة الروتين اليومي للطالب والذي يشتمل على مهام متعددة تأخذ فيها المذاكرة النصيب الأوفر.

نصائح لطلاب المدارس بعد إجازة عيد الفطر المبارك

_ إعادة ترتيب الأولويات وفقا للفترة الزمنية المتاحة وطبيعة المواد الدراسية والأنشطة المطلوبة.

_ الاستعداد نفسيا وبشكل جاد لامتحانات نهاية العام.

_ متابعة ما تبقى من دروس لم يتم شرحها ومتابعة الأنشطة والتكليفات المطلوبة في المدرسة.

_ متابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة للاستعداد لامتحانات نهاية العام كاستيفاء الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات.

_ التواصل مع المدرسة والزملاء للوقوف على كافة المعلومات التي تساعد الطلاب في اجتياز المرحلة التعليمية بدون أي عقبات.

_ تحقيق التوازن بين متطلبات الطالب الشخصية والاجتماعية وبين مسؤولياته الدراسية.

حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل، مؤكدة أنه لم يصدر وزير التعليم أي قرارات بشأن تأجيل الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد الامتحانات خلال الفترة من 22 لـ 30 أ

إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

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