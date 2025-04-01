التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة، عن موعد استئناف الدراسة من جديد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بعد منح الطلاب إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، بداية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك

ونص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الموافق 4 أبريل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥.

إجازة عيد الفطر المبارك

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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