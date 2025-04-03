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استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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استأنفت  جامعة القاهرة صباح اليوم، "الخميس"، العمل والدراسة بجميع كلياتها ومعاهدها ووحداتها الإدارية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من النشاط والحيوية والاستعداد الجاد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.

استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

وقد شهد الحرم الجامعي حركة منتظمة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث انتظم عدد كبير من الطلاب في محاضراتهم، وعاد أعضاء هيئة التدريس والعاملون إلى أداء مهامهم، مع التأكيد على التزام الجميع بالضوابط الأكاديمية والإدارية المعمول بها داخل الجامعة.

د.محمد سامى عبدالصادق: انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة ومعاهدها وتكثيف الأنشطة العلمية والثقافية وإجراء امتحانات منتصف الفصل وفق الجداول المحددة بكل كلية

 وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على انتظام العملية التعليمية وضمان سير العمل بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة العلمية والثقافية والطلابية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد الامتحانات الفصلية في مواعيدها المحددة.

موعد فتح باب التسجيل المبكر ببرامج جامعة القاهرة الأهلية وبدء الدراسة

خطة عمل مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

وقد دعا رئيس الجامعة الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة التي تحتلها جامعة القاهرة محليًا ودوليًا، مشيرا إلى التزام إدارة الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب والعاملين، والاستمرار في تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل التحديث الأكاديمي والتكنولوجي في مختلف قطاعات الجامعة.

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جامعة القاهرة اجازة عيد الفطر المبارك الفصل الدراسي الثاني

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