جلسة مرتقبة بين الزمالك وزيزو لحسم تجديد التعاقد

يستعد نادي الزمالك لعقد جلسة مع نجمه أحمد مصطفى “زيزو” خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد عقده والإعلان عن استمراره مع الفريق لمدة 3 مواسم إضافية.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص إدارة الزمالك على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن زيزو يُعد من الركائز الأساسية وأحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الأخيرة.

كما يسعى النادي لإنهاء جميع التفاصيل بشكل رسمي لقطع الطريق على أي محاولات لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وتحظى هذه الخطوة بدعم الجهاز الفني وجماهير الزمالك، الذين يعتبرون زيزو لاعبًا مؤثرًا بفضل مهاراته العالية وقدرته على حسم المباريات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد عقب الجلسة مباشرة، ليؤكد الزمالك تمسكه بأحد أبرز نجوم الكرة المصرية.

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