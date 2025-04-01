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اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

احمد سيد زيزو،فيتو
احمد سيد زيزو،فيتو

يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى إنهاء أزمة تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام عدة أندية محلية وخارجية بالتعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير من داخل القلعة البيضاء أن عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، سيقوم بالتوجه إلى محافظة المنيا خلال الساعات القادمة لعقد جلسة مع والد اللاعب، مصطفى زيزو، بهدف حسم أمر تجديد عقد نجله.

محاولة لإنهاء الخلافات

ويسعى الجنايني خلال هذه الجلسة إلى إنهاء الخلافات بين مجلس إدارة نادي الزمالك ووالد أحمد سيد زيزو، الذي أبدى في تصريحات سابقة استياءه من تعامل إدارة النادي مع نجله، مشيرًا إلى محاولات لتشويه صورته أمام الجماهير.

وقال مصطفى زيزو في برنامج تلفزيوني: "زيزو شاري الزمالك، لكن هناك من يحاول حرقه.. لدي مفاجآت سأكشفها في الوقت المناسب."

عرض مغر لتجديد العقد 

وأكدت المصادر أن الجنايني سيقدم عرضًا مغريًا خلال الجلسة مع والد زيزو في محاولة لإقناعه بتجديد عقد اللاعب.

ويستهدف مسئولو الزمالك إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن لتأمين استقرار الفريق قبل الموسم المقبل.

تكهنات حول مستقبل اللاعب 

وكانت تصريحات والد زيزو قد أثارت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب، حيث فتح الباب أمام احتمال انتقاله إلى النادي الأهلي أو حتى الاحتراف الخارجي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الراهن.

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