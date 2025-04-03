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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام

 ترتيب الدوري الإنجليزي، يتربع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح علي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام في ختام الجولة الـ 30 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 61 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- مانشستر سيتي 51 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
6- تشيلسي 49 نقطة
7- أستون فيلا 48 نقطة
8- برايتون 47 نقطة
9- فولهام 45 نقطة
10- بورنموث 44 نقطة
11- برينتفورد 41 نقطة
12- كريستال بالاس 40 نقطة
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
15- إيفرتون 34 نقطة
16- وست هام يونايتد 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 29 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

واقترب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، من حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025، بعد تصدره لجدول الترتيب قبل 8 جولات فقط على نهاية المسابقة بشكل رسمي.

 

ورفع ليفربول رصيده بعد فوزه الأخير على إيفرتون، إلى 73 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

ويتفوق ليفربول على أقرب منافسيه فريق أرسنال صاحب الوصافة بـ12 نقطة، حيث يمتلك الأخير 61 نقطة من إجمالي 30 مباراة خاضها حتى الآن.

 


ورقميا، بات أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه فريق أرسنال هو 85 نقطة، وهو ما يعني حاجة ليفربول إلى 13 نقطة فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

يشار إلى أن ليفربول (+43) يتقدم في الوقت الحالي في عامل فارق الأهداف على حساب أرسنال (+30)، ما يلجأ إليه الطرفان لحسم هوية بطل الدوري الإنجليزي، حال تساويهما في عدد النقاط.

وودع ليفربول كل المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، باستثناء الدوري الإنجليزي.

 

نتائج الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 

آرسنال 2-1 فولهام 
وولفرهامبتون 1-0 وست هام 
نوتينجهام فورست 1-0 مانشستر يونايتد 
مانشستر سيتي 2-0 ليستر سيتي 
نيوكاسل يونايتد 2-1 برينتفورد 
ساوثهامتون 1-1 كريستال بالاس 
بورنموث 1-2 إبسويتش تاون 
برايتون 0-3 أستون فيلا 
ليفربول 1-0 إيفرتون 

تشيلسي ضد توتنهام  - 9 مساءً -  ستامفورد بريدج (اليوم الخميس).

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