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رياضة

عرض جنوني، تشيلسي مستعد لدفع 300 مليون يورو لضم نجم برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي لعرض 300 مليون يورو، من أجل التوقيع مع أحد النجوم البارزين في صفوف نادي برشلونة الإسباني.

رئيس نادي تشيلسي مهووس بالتعاقد مع لامين يامال 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن تود بويلي، رئيس تشيلسي، لديه هوس بالتعاقد مع لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم 300 مليون يورو من أجل التوقيع مع يامال، مستغلا أنه لم يجدد بعد عقده مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد يامال مع برشلونة في 2026، ولا يزال يتفاوض مع النادي الكتالوني على شروط عقده الجديد حتى 2030.

وذكرت تقارير أن يامال اتفق بالفعل مع برشلونة بشأن التجديد حتى 2030، لكنه بعد ذلك طلب التفاوض على الراتب من جديد عقب تألقه بالموسم الحالي.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يتفاخر بأنه رفض عرضا بـ 200 مليون يورو من أجل التوقيع مع يامال في الصيف الماضي.

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