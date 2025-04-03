الخميس 03 أبريل 2025
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لحظة اصطدام قطار بلودر مجلس المدينة سمنود بالغربية (صور)

اصطدام قطار بلودر
اصطدام قطار بلودر مجلس المدينة سمنود بالغربية

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها في مدينة طنطا، بعد توقف استمر قرابة 20 دقيقة، بسبب اصطدام قطار ركاب متجه من طنطا إلى المنصورة بلودر تابع لمجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وذلك بعد تعطل اللودر على مزلقان السكة الحديدية أثناء عبور القطار.

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وأسفر الحادث عن تلفيات باللودر دون وقوع إصابات، فيما توقفت حركة القطارات مؤقتًا لحين إزالة آثار الحادث.

قطار طنطا المنصورة
قطار طنطا المنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الاصطدام، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن اللودر تعطل فجأة أثناء عبوره المزلقان، وتصادف ذلك مع مرور القطار. وبالرغم من محاولات السائق التهدئة، إلا أن الاصطدام وقع، مما تسبب في توقف حركة القطارات لفترة قصيرة لحين رفع التلفيات.

 

وعقب الانتهاء من إزالة آثار الحادث، استأنف القطار رحلته بشكل طبيعي، وعادت حركة القطارات إلى وضعها المعتاد، دون تسجيل إصابات بين الركاب أو طاقم القطار.

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