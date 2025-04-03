كلاسيكو الأرض.. برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة.. التاريخ ينحاز للملكي.. ورقم مميز للبرسا بالأكثر تتويجًا

كلاسيكو الأرض.. ضرب برشلونة موعدا مع ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر له يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب لا كارتوخا.

وتأهل برشلونة على حساب أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، بمجموع اللقاءين 5-4 في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، في معقل الأخير ملعب "ميتروبوليتانو".

وكان ريال مدريد تأهل علي حساب ريال سوسيداد بنتيجة 5-4 بمجموع اللقاءين في الدور نصف النهائي.

ووفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن هذه هي المرة الثامنة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك.

ويتفوق ريال مدريد في النهائيات السابقة، حيث حقق اللقب 4 مرات، مقابل 3 لبرشلونة.

ولا يتفوق على عدد مرات إقامة الكلاسيكو في نهائي الكأس، سوى مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، حيث تنافسا في تلك المرحلة في 9 مناسبات.



ويعود الكلاسيكو إلى نهائي كأس الملك بعد غياب 11 عامًا، حيث كان آخر لقاء جمع الفريقين في هذا الدور عام 2014، عندما نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 والتتويج باللقب.

ويطمح برشلونة هذه المرة لتعويض تلك الخسارة، بينما يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه في النهائيات.

وكان النادي الكتالوني حقق لقب السوبر الإسباني في يناير الماضي على حساب ريال مدريد بالفوز 5-4، مما يدفع الملكي للقتال هذه المرة لضمان تجنب خسارة لقب جديد أمام برشلونة.





تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وعلى مدار تاريخ كأس ملك إسبانيا، تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 37 مباراة، استطاع برشلونة تحقيق الانتصار في 16 مواجهة، بينما خرج ريال مدريد فائزًا في 13 لقاء، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

والتقى برشلونة وريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ كأس ملك إسبانيا خلال الدور نصف النهائي عام 1916، حيث تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، لكنه تعرض للهزيمة في لقاء الإياب بنتيجة 4-1، ليودع البطولة حينها.



تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

تقابل برشلونة ضد ريال مدريد لأول مرة في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1936، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة 2-1، قبل أن يتمكن ريال مدريد من تحقيق الانتصار بنفس النتيجة.

وعلى مستوى المواجهات النهائية بين الفريقين، التقى العملاقان في 7 نهائيات فقط، تمكن نادي ريال مدريد من حصد اللقب في 4 منها، بينما توج برشلونة بالكأس في 3 مناسبات.



سجل الفائزين بكأس ملك إسبانيا

ينفرد برشلونة كونه الفريق الأكثر حصدًا لبطولة كأس ملك إسبانيا في تاريخه بواقع 31 مرة، يليه أتلتيك بيلباو، أما ريال مدريد فيتواجد في المركز الثالث محققًا 20 بطولة فقط.

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