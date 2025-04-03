انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك في الإسكندرية والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض (صور)

انهار عقار قديم في حارة النخلة التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وأنباء عن وفيات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن انهيار عقار في حارة النخلة، دائرة قسم الجمرك.

وبناءً على تعليمات اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، انتقل إلى موقع الحادث اللواء عبد الخالق حجازي، حكمدار وسط المدينة، وعدد من ضباط قسم شرطة الجمرك وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف.

ووضعت قوات الحماية المدنية حواجز حديدية حول العقار المنهار وتحاول البحث عن مفقودين تحت أنقاض العقار المنهار.

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار قد انهار بالكامل، وهناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وتم على الفور بدء عمليات البحث والإنقاذ لتحديد عدد الضحايا والمصابين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.

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