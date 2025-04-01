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أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

والد طالبة بالمنوفية
والد طالبة بالمنوفية يعفو عن المتسببين فى إنهاء حياتها، فيتو

أعلن السيد أيمن، والد الطالبة آية أيمن، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية بأشمون، في محافظة المنوفية، تنازله عن حقه وعفوه عن المتسببين في وفاة ابنته، وذلك بعد الحادث الأليم الذي وقع في مايو من العام الماضي. 

حيث لقيت آية مصرعها نتيجة لحادث دهس أثناء ذهابها لأداء الامتحانات، إثر تسابق اثنين من الشباب على جرار زراعي بقرية البرانية، مما أدى إلى دهس الطالبة وإصابتها بشكل مميت.

وأكد السيد أيمن أنه قرر التنازل عن حقه في القضية لوجه الله تعالى، وأنه لم يتلقَّ أي مبالغ مالية مقابل تنازله، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد تدخل كبار القرية وتقديرًا للمشاعر الإنسانية التي تجمعه مع أسرة الجانيين.

 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع الطالبة آية أيمن (20 عامًا) أسفل عجلات جرار زراعي أثناء مرورها في طريقها إلى الامتحان في قرية البرانية. وقد وقع الحادث إثر تسابق شابين على الجرارات الزراعية، ما أدى إلى سقوط الطالبة أسفل أحدهما ووفاتها في الحال.

 

نعي كلية التربية النوعية بأشمون

من جانبها، نعت كلية التربية النوعية بأشمون الطالبة آية أيمن في بيان رسمي، جاء فيه: “ببالغ الحزن والأسى تقدم أسرة كلية التربية النوعية برئاسة الدكتور محمد زيدان، عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وطلاب وطالبات الكلية، خالص النعي وعظيم المواساة للطالبة آية أيمن السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة معلم حاسب آلي، التي وافتها المنية إثر حادث أليم. ونشاطر أسرة المغفور لها الأحزان بهذا المصاب الأليم، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح الجنان، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

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كلية التربية النوعية بأشمون قرية البرانية المنوفية الطالبة ايه ايمن محافظة المنوفية

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