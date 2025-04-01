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ثقافة وفنون

حلمي عبد الباقي عن الراحلة إيناس النجار: كانت بتقول إني من أسباب نجاحها وبتشتغل بحب

إيناس النجار، فيتو
إيناس النجار، فيتو

تحدث الفنان حلمي عبد الباقي عن  تعاونه مع الراحلة  إيناس النجار في واحدة من أبرز أغانيه، وهي أغنية علشان خاطري، حيث ظهرت معه في كليب الأغنية.

حلمي عبد الباقي وإيناس النجار 

وقال حلمي عبد الباقي في تصريح خاص لـ"فيتو":" إيناس كانت اكتشاف المخرج  نبيل عبد النعيم، ولما تعرفت عليها وصورت معايا الكليب كانت إنسانة لطيفة جدا، وبتشتغل بقلب وبحب حتي بعد ما أغنية علشان خاطري نجحت كانت بتقول حلمي عبد الباقي من أسباب نجاحي وخبر وفاتها أفجعني.

وأضاف:" كنا دائما على تواصل مستمر علي سنوات طويلة، بس في فترة من الفترات اختفت ولما سمعت خبر وفاتها اتصدمت، لأنها كانت عزيزة عليا، ربنا يرحمها ويجعل مرضها في ميزان حسناتها.

الفنانة إيناس النجار

وكان الوسط الفني تلقى صدمة بوفاة الفنانة إيناس النجار، بعد صراعها مع المرض، والذي استمر ما يقرب من 15 يومًا. 

 

وكانت الراحلة أصيبت قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم حتى رحلت عن عالمنا.

 

النشأة في تونس 

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها. 

 

أعمال الفنانة إيناس النجار

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا في اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

 

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

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