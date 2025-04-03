صحة الجيزة توصي بشرب الماء والعصائر بعد تناول الأسماك المملحة

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالجيزة، من خلال إدارة التغذية، توصية هامة بضرورة شرب كميات وفيرة من الماء والعصائر الطبيعية بعد تناول الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، خاصة خلال المناسبات التي يكثر فيها استهلاك هذه الأطعمة.

وأوضحت المديرية أن تناول السوائل، وخاصة العصائر الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال، والليمون، والجوافة، يساعد في تقليل تأثير الأملاح الزائدة على الجسم، وتعزيز المناعة، بالإضافة إلى دورها الفعال في مكافحة الالتهابات.

وتأتي هذه التوصيات ضمن جهود مديرية الصحة بالجيزة للتوعية بالتغذية السليمة، والحفاظ على صحة المواطنين، لا سيما مع ارتفاع استهلاك الأسماك المملحة في بعض المواسم.

نصائح صحية بعد تناول الأسماك المملحة

شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

تناول العصائر الطبيعية الغنية بفيتامين C لتعزيز المناعة.

تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم لتقليل احتباس السوائل في الجسم.

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