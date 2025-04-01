أمم إفريقيا للناشئين، مصر تخسر من جنوب إفريقيا 4-3 وطرد حارس المرمى

أمم إفريقيا للناشئين، خسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

أحرز لوندو سوبولوي الهدف الأول لجنوب إفريقيا بعد 53 ثانية فقط من بدء اللقاء، ثم تعادل أنس رشدي لمنتخب مصر في الدقيقة 4، ثم نجح اللاعب نفسه في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة بلعبة “دابل كيك” في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 18 سجل حمزة عبد الكريم هدف ثالث لمنتخب مصر، إلا أن الحكم احتسبه تسللًا، قبل أن يعود إلى حكم الفيديو الذي أبلغه أن الهدف صحيح، وتصبح النتيجة 3-1 لمنتخب مصر بعد 18 دقيقة بلعبة “دابل كيك”، على طريقة كريستيانو رونالدو، انتزعت صيحات الجماهير الموجودين في المدرجات.

وفي الدقيقة 26 سجل بيوكو لوكو هدف ثاني لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء، بعد عرقلة مهاجم الأولاد من حارس منتخب مصر عمر عبد العزيز.

وفي الدقيقة 39 سجل اللاعب بيوكو لوكو هدف التعادل الثالث لمنتخب بلاده من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 3 أهداف لكل فريق.

تم إلغاء هدف لمنتخب مصر سجله عمر العدوي بعد كرة عرضية من انس رشدي ومحاولة تصدي من دفاع جنوب إفريقيا وتصل الكرة للعدوي ويسددها من أمام المرمى وتهز الشباك والحكم يحتسب تسلل في النهاية.

وأحرز جنوب إفريقيا هدفه الرابع في الدقيقة 71 من تمريرة يقابلها ويتبوي ويمر من الدفاع داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة وتهز الشباك.

وحصل عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر على إنذار بعد كرة مشتركة في الدقيقة 95 من المباراة لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وقام بطرد عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 97.

وقام المدافع محمد البنداري بحراسة مرمى منتخب مصر بعد طرد عمر عبد العزيز مع آخر ثلاث دقائق بالمباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد الكاس، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ترتيب المجموعة الآن:

جنوب إفريقيا 3

- بوركينا فاسو 3

- مصر 0

- الكاميرون 0

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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