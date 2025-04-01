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رياضة

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الشباب اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" ضمن  منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.
 

وحجز الاتحاد مقعده في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبوره عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما لم نجح الشباب في تخطي الفيحاء بنتيجة (2-1).

ويفتقد الاتحاد في مباراة اليوم ضد الشباب لجهود ستيفن بيرجوين، بالإضافة إلى حسام عوار بسبب الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، والتي أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

كما كشفت الصحيفة عن جاهزية البلجيكي يانيك كاراسكو للمشاركة مع الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب يانيك كاراسكو عن المشاركة مع الشباب خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة التي لحقت به والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في كأس الملك


تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في كأس الملك مليء بالإثارة والتنافس الكبير، حيث التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة، فاز خلالها الاتحاد بـ7 مباريات مقابل 3 انتصارات للشباب. سجل لاعبو الاتحاد 17 هدفًا في شباك الشباب، بينما سجل الشباب 15 هدفًا.

 

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