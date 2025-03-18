اتحاد جدة يعلن نجاح العملية الجراحية لنجم الفريق

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن خضوع الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي، لعملية جراحية ناجحة.

وخضع نجم الفريق الاتحادي للجراحة، بعدما تجدد شعوره بآلام في نفس موضع إصابته السابقة، أسفل عضلات البطن.

ميتاي،فيتو

وشارك ميتاي في مباراة الاتحاد الأخيرة الرياض، والتي فاز بها العميد، بنتيجة (2-1)، ضمن مباريات الجولة الـ 25،لكنه لم يستطع إكمالها حتى النهاية، ليتم استبداله بعد انتهاء الشوط الأول، ويؤكد المدرب لوران بلان، تجدد شعوره بالآلام.

الاتحاد يعلن نجاح عملية ماريو ميتاي

ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا، أكد من خلاله إجراء ميتاي لعملية جراحية في مدينة لندن البريطانية، في موضع إصابته بعضلات أسفل البطن.

وأكد العميد أن العملية تكللت بالنجاح، وسيبدأ اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في العاصمة اليونانية، أثينا، على أن يتم استكماله بعيادة النادي.

واختتم البيان بأنه ستتحدد عودة اللاعب الألبابي إلى المشاركة بالتدريبات بناء على استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ومن جانبه تحدث ماريو ميتاي، عن الإصابة القوية التي لحقت به في عضلات البطن مؤخرًا، والتي أبعدته عن مباريات العميد.

ونشر الظهير الألباني عبر حسابه بمنصة “إنستجرام”: “بسبب إصابة بسيطة، لن أتمكن من تمثيل منتخب بلادي”.

وأتم: “هذه المرة سأدعم زملائي من المدرجات، ومتأكد من أنهم سيبذلون قصارى جهدهم، لمساعدة أمتنا على بدء هذه الرحلة بالطريقة الصحيحة”.

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