الدوري الإنجليزي، ليفربول يكتفي بالتعادل السلبي أمام إيفرتون في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول وإيفرتون في ديربي ميرسيسايد، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

تفوق ليفربول منذ الدقائق الأولى بالسيطرة على مجريات الأمور، من خلال تبادل الكرات بين لاعبيه دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة الثالثة، شن ليفربول هجمة خطيرة بعد ركلة ركنية نفذت بعرضية داخل منطقة الحزاء استقبلها إبراهيما كوناتي برأسية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 11، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه جيمس تاركوفيسكي لاعب إيفرتون نتيجة تدخل عنيف على لاعب ليفربول، قبل أن تتوقف المباراة في انتظار مراجعة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود بطاقة حمراء، قبل أن يقرر الحكم الاكتفاء بالبطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 20، أحرز بيتو لاعب إيفرتون هدفا في شباك ليفربول، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 32، أهدر إيفرتون فرصة هدف بعد مجهود فردي من بيتو الذي راوغ مدافعي ليفربول ليطلق تسديدة قوية اصطدمت في القائم ومرت خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويعتمد المدرب الهولندي سلوت على كيرتس جونز في مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة الثنائي ألكسندر أرنولد وكونور برادلي، حيث يضم تشكيل ليفربول كلا من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كيرتس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، اليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: جاروس، إيندو، نونيز، كييزا، جاكبو، إيليوت، تسيميكاس، مكونيل، كوانساه.

تشكيل إيفرتون ضد ليفربول

بينما يتكون تشكيل إيفرتون من: بيكفورد، أوبرين، تاركوفسكي، برانثوايت، مايكولينكو، إدريسا جانا جايي، جارنر، دوكوري، هاريسون، ألكاراز، بيتو.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وفيما يتعلق بمستوى صلاح هذا الموسم، فقد سجل 32 هدفًا في 43 مباراة، مع تقديمه 22 تمريرة حاسمة، ليظهر استقرارًا ملحوظًا في أدائه على المستويين المحلي والأوروبي، ما يعزز موقفه في المفاوضات.

هذا الأداء المتميز يسهم في تعزيز مطالب اللاعب، الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

يبدو أن ليفربول غير مستعد كي يمنح محمد صلاح عقدًا طويل الأمد في ظل تقدمه في السن. النادي يفضل تجديد عقده لفترة أقصر، مع وضع شروط معينة تتماشى مع تطلعات الفريق المستقبلية، خاصة مع عمر اللاعب الذي يقترب من الثلاثينيات.

محمد صلاح، الذي سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي فاز فيه ليفربول بالبطولة عام 2019-2020، يواصل تقديم أداء استثنائي، ليُعتبر أحد أبرز لاعبي الدوري.

وعليه، فإن القرار المرتقب بشأن تمديد عقده مع ليفربول يؤثر بشكل كبير على مستقبل الفريق، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه في تحقيق الانتصارات والبطولات.

يذكر أن صلاح لعب 392 مباراة مع ليفربول وهو في المركز الثالث على قائمة هدافي النادي على مر العصور برصيد 243 هدفًا.

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