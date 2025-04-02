الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين برايتون وآستون فيلا في الشوط الأول

آستون فيلا، فيتو
آستون فيلا، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة برايتون أمام آستون فيلا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أميريكان إكسبريس، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكان قد أعلن أوناى إيمري المدير الفني لفريق آستون فيلان تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مباراته أمام برايتون، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل آستون فيلا أمام برايتون 

يدخل فريق أستون فيلان مباراته أمام مضيفه برايتون في الدوري الانجليزي بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل آستون فيلا أمام برايتون، فيتو
تشكيل آستون فيلا أمام برايتون، فيتو

تشكيل برايتون أمام آستون فيلا

يدخل فريق برايتون مباراته أمام آستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيربروغين

الدفاع: ايستوبنيان - فان هيكي - دانك - هينشلود

الوسط الدفاعي: ياسين اياري - دييغو غوميز

الويط الهجومي: الميتوما  - برايان غرودا - سيمون ادينغرا

رأس الحربة: جواو بيدرو. 

 

تاريخ مواجهات برايتون أمام آستون فيلا 

تشهد نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين إلى تفوق تاريخي لصالح أستون فيلا، حيث التقيا في 10 مناسبات، فاز أستون فيلا في 5 منها، بينما حقق برايتون الفوز في مرتين فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. هذا السجل يمنح أستون فيلا دفعة معنوية قبل المباراة، لكن برايتون سيلعب على أرضه وبين جماهيره، مما يزيد من صعوبة المهمة على الضيوف.

استعدادات برايتون للمباراة

دخل برايتون المباراة وهو عازم على تحقيق فوز مهم لتحسين مركزه في جدول الترتيب، الفريق يقدم مستويات مميزة على ملعبه، ويسعى لاستغلال دعم جماهيره للضغط على أستون فيلا منذ بداية المباراة. يعتمد برايتون على أسلوب لعب هجومي سريع وتمريرات قصيرة، وهو ما قد يشكل تهديدًا لدفاعات الفريق الضيف.

طموحات أستون فيلا

من جهته، يطمح أستون فيلا في مواصلة تفوقه التاريخي على برايتون وتحقيق فوز جديد يعزز من فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة. الفريق، بقيادة مدربه، سيحاول فرض أسلوب لعبه واستغلال هجماته المرتدة السريعة، بالإضافة إلى قوة لاعبيه في الكرات الهوائية، ستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا لإصرار أستون فيلا على المنافسة على المراكز العليا في الدوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مباراة برايتون أمام آستون فيلا آستون فيلان برايتون برايتون ضد آستون فيلا أوناي إيمري

مواد متعلقة

سام مرسي يقود تشكيل إيبسويتش تاون أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

موقف محمد صلاح، تشكيل موقعة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة آستون فيلا أمام برايتون

مدرب أستون فيلا بعد تأهله لنصف النهائي: كأس الاتحاد الإنجليزي الأهم في العالم

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة (0/0)

منوعات

المزيد

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية