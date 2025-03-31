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رياضة

مدرب أستون فيلا بعد تأهله لنصف النهائي: كأس الاتحاد الإنجليزي الأهم في العالم

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، أكد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا،  أن فريقه الإنجليزي في حالة بدنية جيدة للغاية، حيث يتطلع للفوز بالألقاب.

واقترب أستون فيلا من تحقيق أول لقب بارز له منذ العام 1996 بعد تأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز 3-0 على بريستون، أمس الأحد.

ويبقى أمام الفريق الإنجليزي، طموحات عديدة بعد تأهله لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، واقترابه من التواجد في المراكز الأربعة الأولى بالبريميرليج.


وقال إيمري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "قبل عامين، أنهينا الموسم بقوة بدنية وذهنية مقبولة، وفي العام الماضي، عانينا من الإرهاق وعدم الجاهزية في ظل كثرة الإصابات".

وأضاف: "هذا الموسم، الطريقة الوحيدة المتاحة لنا هي إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، من خلال الحفاظ على لياقتنا البدنية وطموحنا وبذل أقصى جهد ممكن للعب حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع: "بالطبع، نبقى مهددين دائما بخطر الإصابات، ولكن الفريق استعاد في الوقت الحالي، جميع اللاعبين تقريبا".

وشدد: "من المهم أن يتوافر لدينا لاعبين جاهزين لمدة 90 دقيقة للحفاظ على قوامنا وقوتنا، ونملك لاعبين قادرين على مواصلة العمل بنفس الخطة سواء الأساسيين أو البدلاء".

ونوه: "تنتظرنا لحظات حاسمة هذا الموسم، ونحتاج للاعبين، لأن كل المباريات مهمة".

ويلتقي أستون فيلا ضد كريستال بالاس على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبقى التأهل لقبل النهائي، أفضل إنجاز لأستون فيلا في البطولة منذ الوصول للمباراة النهائية قبل 10 سنوات.

 كأس الاتحاد الإنجليزي أهم كأس في العالم

وقال إيمري "أعتقد أن كأس الاتحاد الإنجليزي، هي أهم كأس في العالم، فهي بطولة تاريخية وعريقة هنا في إنجلترا".

وأتم تصريحاته "اللعب في نصف النهائي على ملعب ويمبلي، أمر مميز للغاية".

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