خبير تربوي يقدم نصائح للطلاب للمذاكرة بعد العودة من إجازة العيد

قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، أنه بعد انتهاء إجازة العيد والاستمتاع بأيام العيد وتحقيق قدر كبير من الاسترخاء الذهني على طلاب المدارس أن يبدأوا فورا في اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:

إجازة عيد الفطر المبارك

_ المبادرة إلى استعادة الروتين اليومي للطالب والذي يشتمل على مهام متعددة تأخذ فيها المذاكرة النصيب الأوفر.

نصائح لطلاب المدارس

_ إعادة ترتيب الأولويات وفقا للفترة الزمنية المتاحة وطبيعة المواد الدراسية والأنشطة المطلوبة.

_ الاستعداد نفسيا وبشكل جاد لامتحانات نهاية العام.

_ متابعة ما تبقى من دروس لم يتم شرحها ومتابعة الأنشطة والتكليفات المطلوبة في المدرسة.

_ متابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة للاستعداد لامتحانات نهاية العام كاستيفاء الأوراق المطلوبة للتقدم للامتحانات.

_ التواصل مع المدرسة والزملاء للوقوف على كافة المعلومات التي تساعد الطلاب في اجتياز المرحلة التعليمية بدون أي عقبات.

_ تحقيق التوازن بين متطلبات الطالب الشخصية والاجتماعية وبين مسؤولياته الدراسية.

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