أول رد من التعليم على وقائع الزواج العرفي بمدارس الشرقية (فيديو وصور)

زواج عرفي بين طلاب الشرقية، أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك الساعات الماضية عن انتشار الزواج العرفي بين طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية بهدف إقامة علاقة جنسية بينهم حالة من الجدل بين النشطاء.

أول تعليق من وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بشأن الواقعة

بدورها تواصلت "فيتو"مع محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية للتعليق على مقطع الفيديو المتداول والذى اكد لنا، ان المديرية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من أولياء الأمور أو من الإدارات التعليمية بشأن حدوث زواج عرفي بين طلاب المرحلة الإعدادية وأن ما ذكرته السيدة عبر مقطع الفيديو المتداول هدفه إثارة البلبلة والفزع في المجتمع وتكدير السلم العام وإظهار المجتمع بشكل سيئ قائلا: "ليست معلمة ولا نعلم عنها شيئا.. وعلي الجهات المعنية ضرورة التدخل ومحاسبتها بالقانون".

ناشرة الفيديو..لم أهدف إلى الشهرة أو الريتش بل أحذر من التأثيرات السلبية لهذة الأفعال، فيتو

وكانت سيدة تدعى"داليا عطية" مقيمة مدينة الزقازيق قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقع فيديو تزعم فيه عن انتشار الزواج العرفي بين طلاب الإعدادية بالمحافظة لافتة إلى أن الوقائع قد حدثت بالفعل في إحدى المدارس المشتركة حيث قام طالب وطالبة بكتابة قسيمة زواج على ورقة من كشكول بحسب- قولها.

واضافت"عطية":ان الواقعة تعكس تجاوزات كثيرة تحدث بين الاطفال في المدارس وهي تجاوزات خطيرة لابد من أن تنتبه لها الأسر.

ناشرة الفيديو..لم اهدف الي الشهرة او الريتش بل احذر من التأثيرات السلبية لهذة الافعال

وأوضحت، انها لم تهدف من نشر مقطع الفيديو الي الشهرة او الريتش بل أنها تسعى لتحفيز أولياء الأمورعلى متابعة أبنائهم في هذا العمر الحساس محذرة من التأثيرات السلبية لهذه الأفعال إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

داليا عطية: تعرضت لتهديدات لحذف الفيديو ولكنى مستعدة لتحمل اي عواقب قانونية،فيتو1

واستطردت، هذه الوقائع ليست مقتصرة على مدرسة واحدة بل هي ظاهرة يمكن ملاحظتها في العديد من المدارس والسناتر الخاصة، حيث يقوم بعض الطلاب في هذه المرحلة العمرية بتبادل أوراق الزواج العرفي بحد قولها.

داليا عطية: تعرضت لتهديدات لحذف الفيديو ولكنى مستعدة لتحمل أي عواقب قانونية

وخلال مقطع فيديو آخر نشره عبر صفحتها أكدت المذكورة أنها تعرضت لبعض التهديدات التي تلقتها من بعض الأشخاص الذين طالبوها بحذف الفيديو خوفًا من تعرضها للمسائلة القانونية لكنها أكدت أنها مستعدة لتحمل أي عواقب قانونية في سبيل توعية أولياء الأمور بما يحدث في المدارس.

ما هو الزواج العرفي وأسباب انتشاره بين الشباب؟

شرعت الأديان السماوية الزواج بين الرجل والمرأة مع ضمان حقوق كلا الطرفين، وإشهار هذا الزواج أمام الملأ والاحتفال به أيضًا، ولكن ظهرت مؤخرًا أنواع مختلفة ومتعددة من الزواج تحت مسميات مختلفة أيضًا دون التعمق في أمر هذا الزواج ومصداقيته وصلاحيته، ومنها الزواج العرفي.

مفهوم الزواج العرفي

يتم تعريف الزواج العرفي بأنه الزواج الذي لم يتم تسجيله في المحكمة، وفي حال اشتمل هذا الزواج على الأركان والشروط مع عدم وجود الموانع فهو زواج صحيح، ولكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مشاكل كبيرة، فالهدف الرئيسي من تسجيل الزواج في المحكمة هو صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت نسب الأطفال في المستقبل، وغير ذلك، ولكن وفي حال حصول أي مشكلة، وإذا تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ أوراق الزواج العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، فقد يترتب على ذلك عواقب وخيمة.

سيدة تزعم انتشار الزواج العرفي بين طلاب الاعدادية بالشرقية،فيتو

الآثار والمشكلات المترتبة على الزواج العرفي

يوجد مجموعة لا بأس بها من المشكلات والآثار السلبية التي قد تحصل نتيجة الزواج العرفي، وفيما يلي سنذكر أبرز هذه الآثار والمشكلات:

ضياع أي حق من حقوق الزوجة في حال طالبت به في المحكمة؛ حيث لا يوجد وثيقة زواج رسمية تدعم حقوق المرأة ومتطلباتها أمام القضاء.

في حال تزوجت المرأة عرفيًا، واختفى الزوج لأي سبب من الأسباب مثل السفر أو الهروب أو غيره؛ فإن المرأة تبقى معلقة ولا تستطيع الزواج بشخص آخر.

من الشروط التي اتخذها بعض الفقهاء شرطًا أساسيًا لتحقق صحة الزواج هو الإعلان والإشهار أمام العلن؛ مما يترتب عليه التعارف بين عائلات الزوجين وتحقيق التواصل الاجتماعي المطلوب، وفي حالة الزواج العرفي، فإن الإشهار غير متوفر مما يؤدي إلى الانقطاع بين العائلات وعدم تعرف الأطفال في المستقبل إلى عائلاتهم وأقاربهم.

وعادة ما يتعرض الأطفال الذين يولدون نتيجة الزواج العرفي إلى الكثير من المتاعب والمصاعب في الحياة، مثل رفضهم في المجتمع ومشكلات تحديد أنسابهم وغيرها.

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