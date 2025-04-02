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رياضة

نهضة بركان يفوز على أسيك ويقترب من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

مباراة نهضة بركان
مباراة نهضة بركان وأسيك الإيفواري

اقترب نادي نهضة بركان المغربي من التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه خارج ملعبه على أسيك ميموزا الإيفواري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على الملعب البلدي لبركان، حيث يحتاج نهضة بركان المغربي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز نهضة بركان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، عن طريق اللاعب عماد الرياحي.

وفي الدقيقة 81، أشهر حكم الكباراة البطاقة الحمراء في وجه ديفيد كوفي لاعب أسيك، ليكمل الفريق الإيفواري اللقاء بـ10 لاعبين.

 

الرياضي القسنطيني يتعادل مع اتحاد العاصمة 1/1 في الكونفدرالية الأفريقية

فيما انتهت مباراة فريق الرياضي القسنطيني مع نظيره اتحاد العاصمة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل هدف التقدم لفريق القسنطيني اللاعب منذر طمين في الدقيقة 29، وأدرك كيفين مونديكو هدف التعادل لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 73.

وتلقي بوخنشوش لاعب اتحاد العاصمة بطاقة حمراء بعد حصوله علي بطاقتين صفراء في الدقيقة 75. 

القنوات الناقلة لمباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة 

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، بما في ذلك مباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة.

موعد مباراة العودة بين الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة  

ويلتقي اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

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