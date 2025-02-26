قرار رسمي من المحكمة الرياضية بشأن أزمة قميص نهضة بركان المغربي

قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة ضد قرار الاتحاد الأفريقي بشأن قميص نهضة بركان المغربي.

وقالت المحكمة إنها ترى أنه لا يجوز للكاف اعتماد قميص نهضة بركان لاحتوائه على رموز سياسية.

ولكن كانت الصدمة عندما أكدت المحكمة نتائج الموسم الماضي في كأس الاتحاد الإفريقي وعدم تأثير النتيجة باعتبار الفريق منسحبا واعتماد تأهل نهضة البركان لنهائي الكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان اعتباريا فى مباراة الذهاب التي لم تلعب بنتيجة 3-0، حيث لم تقم مباراة الذهاب بملعب "05 جويليه"، بسبب ما عرف إعلاميا بـ"أزمة القمصان"، وأقرت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار الفريق المغربي فائزا بنتيجة (3 – 0) بعدما رفضت لجنة الاستئناف مسبقا قرار الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري.

وقرر الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة (3 -0) أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب التي تم إلغاؤها، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر فى إمكانية إضافة عقوبات أخرى.

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