الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الاحد المقبل يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس ثالث أيام العيد، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار خفيفة ليلًا على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس  ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و معتدلا على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس ثالث أيام العيد، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

مائل للحرارة نهارا، حالة الطقس ثالث أيام العيد

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى حساسية الصدر

طقس ثاني أيام عيد الفطر، الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة (0/0)

منوعات

المزيد

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية