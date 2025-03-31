الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار خفيفة ليلًا على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت الأرصاد الجوية الجوية عن سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الغربية، اليوم الاثنين، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما يتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية، بينما تشهد بعض المناطق طقسًا معتدلًا إلى بارد خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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توقعات الطقس نهارًا

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا، بينما يسود طقس أكثر حرارة على جنوب الصعيد والسواحل الشرقية.

أما خلال الليل فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا إلى بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المناطق الرئيسية، وفقًا للبيانات التالية:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 30

الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 29

الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 29

الصغرى: 16

شمال الصعيد:

العظمى: 33

الصغرى: 16

جنوب الصعيد:

العظمى: 35

الصغرى: 19

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