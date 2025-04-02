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رياضة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة آستون فيلا أمام برايتون

برايتون الانجليزي،
برايتون الانجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن أوناى إيمري المدير الفني لفريق آستون فيلان تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مباراته أمام برايتون، التي تنطلق بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تشكيل آستون فيلا أمام برايتون 

يدخل فريق آستون فيلان مباراته أمام مضيفه برايتون في الدوري الانجليزي بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل آستون فيلا أمام برايتون، فيتو
تشكيل آستون فيلا أمام برايتون، فيتو

تشكيل برايتون أمام آستون فيلا

يدخل فريق برايتون مباراته أمام آستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيربروغين

الدفاع: ايستوبنيان - فان هيكي - دانك - هينشلود

الوسط الدفاعي: ياسين اياري - دييغو غوميز

الويط الهجومي: الميتوما  - برايان غرودا - سيمون ادينغرا

رأس الحربة: جواو بيدرو. 

 

تاريخ مواجهات برايتون أمام آستون فيلا 

تشهد نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين إلى تفوق تاريخي لصالح أستون فيلا، حيث التقيا في 10 مناسبات، فاز أستون فيلا في 5 منها، بينما حقق برايتون الفوز في مرتين فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل. هذا السجل يمنح أستون فيلا دفعة معنوية قبل المباراة، لكن برايتون سيلعب على أرضه وبين جماهيره، مما يزيد من صعوبة المهمة على الضيوف.

استعدادات برايتون للمباراة

يخوض برايتون المباراة وهو عازم على تحقيق فوز مهم لتحسين مركزه في جدول الترتيب، الفريق يقدم مستويات مميزة على ملعبه، ويسعى لاستغلال دعم جماهيره للضغط على أستون فيلا منذ بداية المباراة. يعتمد برايتون على أسلوب لعب هجومي سريع وتمريرات قصيرة، وهو ما قد يشكل تهديدًا لدفاعات الفريق الضيف.

طموحات أستون فيلا

من جهته، يطمح أستون فيلا في مواصلة تفوقه التاريخي على برايتون وتحقيق فوز جديد يعزز من فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة. الفريق، بقيادة مدربه، سيحاول فرض أسلوب لعبه واستغلال هجماته المرتدة السريعة، بالإضافة إلى قوة لاعبيه في الكرات الهوائية، ستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا لإصرار أستون فيلا على المنافسة على المراكز العليا في الدوري.

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الدوري الانجليزي آستون فيلان برايتون أوناي إيمري تشكيل آستون فيلا أمام برايتون

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