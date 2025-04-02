الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

القبض على صاحب ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

ضبط عامل بالفیوم
ضبط عامل بالفیوم يدير ورشة لتصنیع الألعاب الناریة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، من القبض على صاحب  ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بھا بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية" وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات  والخامات المستخدمة فى التصنيع.

 

ضبط عامل بالفیوم يدير ورشة لتصنیع الألعاب الناریة وبحوزته أكثر من ملیون قطعة
ضبط عامل بالفیوم يدير ورشة لتصنیع الألعاب الناریة وبحوزته أكثر من ملیون قطعة

 ورشة لتصنيع الألعاب النارية

وبمواجھته اعترف بحيازته  للمضبوطات  بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بھا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.

 

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جاء ذلك في إطار استمرارًا جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب الناریة  وحیازتھا وترویجھا.

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مركز شرطة الشواشنة قطاع الأمن العام شرطة الشواشنة تصنیع الألعاب الناریة مدیریة أمن الفیوم

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