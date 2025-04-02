الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

جنازة النقيب محمود
جنازة النقيب محمود عبدالصبور

شيع الآلاف من أهالي نجع عويل في دنفيق بمركز ومدينة نقادة محافظة قنا الجنازة عسكرية المهيبة للشهيد البطل محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر، بحضور اللواء محمد سليمان عبدالواحد مدير أمن قنا وعدد من قيادات الأمن.

جنازة مهيبة للشهيد محمود عبد الصبور معاون مباحث طيبة 


ووصل عصر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر إلى مسقط رأسه في دنفيق بمركز نقادة محافظة قنا، وسادت حالة من الحزن الشديد واتشحت القرية بالسواد.


واستشهد اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية يوم الجمعة الماضية.


تعود تفاصيل الواقعة إلى  تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن  عن إصابة النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة الذي يبلغ من العمر 27 عاما،  بطلق ناري في الوجه خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين عن القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة طيبة الأمنية.


وعلى الفور نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافته المنية اليوم، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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