انهيار أسرة النقيب محمود عبدالصبور أثناء تشييع جنازته في قنا (فيديو)

خيمت حالة من الحزن والانهيار على أسرة الشهيد النقيب محمود عبدالصبور أثناء مراسم تشييع جنازته بنجع عويل في دنفيق بمركز ومدينة نقادة محافظة قنا، بحضور اللواء محمد سليمان عبدالواحد مدير أمن قنا وعدد من قيادات الأمن والآلاف من الأهالي.

مراسم تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر بمسقط رأسه في قنا



وكان عصر اليوم الأربعاء وصل جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر إلى مسقط رأسه في دنفيق بمركز نقادة محافظة قنا، وسادت حالة من الحزن الشديد واكتست القرية بالسواد.



وتوفي اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية يوم الجمعة الماضية.



ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن عن إصابة النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث طيبة الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بطلق ناري في الوجه خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين عن القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة طيبة الأمنية، وعلى الفور نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافته المنية اليوم،جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.