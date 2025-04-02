حملات مكثفة لمكافحة القوارض والحشرات بأسواق بورسعيد والزهور "صور"

كثفت فرق مكافحة القوارض والحشرات ببورسعيد تواجدها الميداني في أحياء العرب والزهور ببورسعيد، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، وضمن الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد، وذلك بناءً على تكليفات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

حملات مكثفه لمكافحه القوارض بأسواق بورسعيد،فيتو

حملة مكثفة لمكافحة القوارض والحشرات بسوق حي العرب

وبالفعل تم تنفيذ حملة مكافحة قوارض وحشرات بمحيط سوق العصر بحي العرب، وذلك تحت إشراف المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، وتم رش وتعقيم المنطقة، والتي تشهد إقبالٱ متزايد من المواطنين خاصة خلال عيد الفطر.

حملات مكثفه لمكافحه القوارض بأسواق بورسعيد،فيتو

حملة رش وتطهير مكثفة بأسواق الزهور ببورسعيد

و في نفس السياق تم تنفيذ حملة رش وتطهير موسعة في سوق علي بن أبي طالب بحي الزهور ببورسعيد، حيث قامت فرق القوارض والحشرات بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم في السوق، وذلك ضمن خطة عمل شاملة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار الأمراض التي قد تنقلها الحشرات.

حملات مكثفه لمكافحه القوارض بأسواق بورسعيد،فيتو

كما تم الدفع بعربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لضمان تنفيذ الأعمال الوقائية في كافة أرجاء السوق، الذي يعد من الأسواق الشعبية التي يتردد عليها الأهالي بشكل كبير.

حملات مكثفه لمكافحه القوارض بأسواق بورسعيد،فيتو

حملات مكثفه لمكافحه القوارض بأسواق بورسعيد،فيتو

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