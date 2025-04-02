أجواء أسرية ورومانسية تتصدر المشهد في ثالث أيام العيد (صور)

تصدرت المشاهد الأسرية الصورة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بالحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث افترشت العديد من العائلات المساحات الخضراء ليجلسوا معًا لتناول وجبة الغداء أو للركض واللعب وسط الزهور والأشجار.

ورصدت عدسة “فيتو” فرحة الزوار مع عائلاتهم والبهجة التي انتشرت في ارجاء الحديقة الدولية في ثالث ايام عيد الفطر، فحرص العديد من الأسر والازواج على تخصيص وقت للجلوس والاسترخاء معًا تحت ظلال الأشجار واثناء مراقبة الأطفال يمرحون في المكان.

احتفال المواطنين بثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الدولية

شهدت الحديقة الدولية اقبالًا متزايدًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمر توافد المواطنين على الحدائق العامة للاحتفال.

كما التقطت عدسة "فيتو" لعب الأطفال وسط مراقبة آبائهم لهم من بعيد أو الانضمام لهم في الألعاب المصممة للجميع، لتعلو ضحكات الصغار بينما يلتقط الأهالي الصور لهم كتذكار على الأوقات المرحة التي قضوها معًا في ثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الدولية.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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