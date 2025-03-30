حملات نظافة مكثفة بالدقهلية لاستقبال عيد الفطر (صور)

تشهد شوارع مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية حملات مكثفة وتجميل للحدائق لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمدينة والوحدات المحلية والطرق العامة







وذلك فى إطار الاهتمام بالنظافة وتوفير بيئة نظيفة ورفع كفاءة الشوارع ونظافتها والاهتمام بالتشجير والعناية بالحدائق والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالشارع المصرى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لتطوير منظومة النظافة

حيث تابع محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر أعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية والطرق العامة تحت إشراف نواب رئيس المركز ومسؤولي البيئة والنظافة.

تفقد أعمال النظافة وإزالة الأتربة للمدينة والوحدات القروية

حيث تفقد أعمال النظافة وإزالة الأتربة للمدينة والوحدات القروية وتجميعها ونقلها بسيارات كبيرة وازالة التراكمات الترابية على جانبي الطرق وتمهيدها باستخدام معدات النظافة وأعمال قص وتقليم الاشجار بالحدائق العامة بالمدينة والوحدات وري الحدائق للحفاظ علي الاشجار المثمرة وترطيب التربة وغسيل التلتوارات وأعمال تنظيف وتسوية ناتج تطهير خلف الكورنيش.

استمرار الاهتمام بقص وتقليم الأشجار

ووجه رئيس المركز تعليمات على ضرورة استمرار الاهتمام بقص وتقليم الأشجار والحدائق العامة بالمدينة والوحدات وري الحدائق للحفاظ علي الاشجار المثمرة.

الجميع يسعى جاهداََ على قضاء حوائج المواطنين

وأكد رئيس المدينة أن الجميع يسعى جاهداََ على قضاء حوائج المواطنين قدر المستطاع وأننا جميعًا شركاء في الوطن وكلُُ منا عليه دور يجب أن يؤديه وواجبنا أن نعمل يداََ بيد للإرتقاء بمركزنا والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة والقطاعات ولرسم صورة أفضل لبلدنا.

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