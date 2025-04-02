الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 32 ألفا و363 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملات مرورية
حملات مرورية

شن ضباط  الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 32 ألفا و363 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير قرابة  32 ألفا و363 مخالفة  مرورية متنوعة، من بينها 25 ألفا و320 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و624 مخالفة السير بدون تراخيص، 4 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفات لشروط التراخيص، 11 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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إدارات المرور بمديريات الأمن أجهزة وزارة الداخلية مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات موقف عشوائى مخالفة السير بدون تراخيص مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

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