الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

سقوط 32 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها فى العيد

عنصر إجرامى بحوزته
عنصر إجرامى بحوزته كميات من المخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها خلال أيام عيد الفطر.

 

                سقوط 32 عنصر إجرتمى بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها فى العيد 
                سقوط 32 عنصر إجرتمى بحوزتهم كميات من المخدرات قبل ترويجها فى العيد 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 32 عنصرا إجراميا فى المحافظات، من بينها 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وبحوزتهم 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - 2فرد محلى – عدد من الطلقات.
 

وضبط عنصر إجرامى  مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو،  وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بندقية آلية - عدد من الطلقات.
 

   سقوط 32 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المخدرات وقطع أثرية قبل ترويجها فى العيد 

 

وفى مديرية أمن كفر الشيخ؛ ضبط عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، وبحوزتهما  أكثر من كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" - بندقية خرطوش  2 فرد محلى – عدد من الطلقات، وعنصر إجرامى - مقيم دائرة قسم شرطة بيلا  وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين -  فرد محلى وطلقتان - 8 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها).

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 7 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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