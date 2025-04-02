الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

حملات نظافة مكثفة على شاطئ بورسعيد (صور)

حملات نظافه مكثفه
حملات نظافه مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو

يواصل جهاز الإنقاذ والطوارئ ببورسعيد تنفيذ حملات نظافة مكثفة على شاطئ بورسعيد، خاصة في نطاق حي الشرق، في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين، وبتوجيهات من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو 
حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو 

الدفع فرق متخصصه لتنظيف شواطئ بورسعيد 
واستهدفت الحملة إزالة المخلفات ومقذوفات البحر، وتهيئة الشاطئ لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وبالفعل قام جهاز الإنقاذ والطوارئ ببورسعيد بالدفع بفرق متخصصة ومعدات حديثة، تشمل عربات شفط المخلفات وآلات تنظيف الشواطئ، لضمان إنجاز الأعمال بكفاءة وسرعة. كما يتم العمل على مدار الساعة لمواكبة الإقبال المتزايد على الشاطئ خلال العيد.

حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو
حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو

حمالات نظافه مكثفه على مدار ايام العيد على شواطئ بورسعيد

ومن جانبها أكدت "محافظة بورسعيد" في تصريحات صحفية على استمرار حملات النظافة على مدار أيام العيد، مع تكثيف الرقابة لمنع تراكم المخلفات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو
حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو

ودعت "المحافظة" المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو
حملات مكثفه لتنظيف شواطئ بورسعيد، فيتو

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