أبرز مشاهد احتفالات المصريين فى ثالث أيام عيد الفطر.. إقبال كثيف على الحدائق العامة والمتنزهات..الأجواء الأسرية تتصدر المشهد بين الزوار

حرص عدد كبير من المواطنين على الخروج والتنزه في الحدائق العامة بمختلف المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك للاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

الإقبال على الحدائق العامة بثالث أيام العيد

شهدت حديقة الأزهر إقبالًا ضعيفًا في الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص عدد من المواطنين ببدء يومهم باكرًا للاحتفال بالعيد مع عائلتهم وأصدقائهم بالحدائق العامة.

بينما توافد عدد كبير من المواطنين على الحديقة الدولية بمدينة نصر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وذلك للاحتفال والاستمتاع مع عائلاتهم واصدقائهم.

ورصدت عدسة “فيتو” الإقبال الكثيف للمواطنين بالساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك على الحديقة الدولية بمحافظة القاهرة، حاملين معهم الألعاب المختلفة استعدادًا لقضاء وقت ممتع مع عائلتهم.

إقبال ضعيف بمنطقة وسط القاهرة بثالث أيام عيد الفطر

وعلى عكس الحدائق العامة،

شهدت منطقة وسط البلد حالة من الهدوء التام في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالى، حيث لم يقبل على المنطقة المواطنين للاحتفال إلا في ساعات متأخرة من اليوم.

ورصدت عدسة فيتو، منطقة مطاعم وسينمات وسط البلد تكاد تكون خالية من المواطنين تمامًا على عكس المعتاد في هذا المكان الذي عادة يكون مليئا بالحركة والحياة خاصة في المناسبات.

احتفال المصريين بحديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر

شهدت حديقة الأزهر العديد من مظاهرة البهجة والفرحة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حرص عدد من المواطنين على الزيارة برفقة عائلاتهم للاحتفال بالعيد.

ورصد عدسة “فيتو” مظاهر احتفال المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر بحديقة الازهر، حيث اتجه العديد إلى افتراش الأرض والاستمتاع بالهواء النقي، بينما اختار أخرون اللعب بالكرات أو الركض مع أطفالهم فوق المساحات الخضراء، كما حرص البعض على التقاط الصور التذكارية مع القلعة أو الزهور والنباتات المختلفة.

اللعب بالنافورة والاحتماء بالأشجار وسيلة المصريين للهروب من الحر

اتجه عدد كبير من الأطفال في حديقة الأزهر بثالث أيام عيد الفطر المبارك، إلى النافورة للعب ولاستمتاع بوقتهم هروبًا من درجة الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس القاسية.

والتقطت عدسة “فيتو” فرحة الأطفال أثناء استمتاعهم باللعب في المياه الباردة لنافورة حديقة الأزهر في ثالث أيام العيد، حيث لم يمنعهم الحر الشديد من الاحتفال وقضاء وقت طيب مع عائلتهم وأصدقائهم.

بينما لجأ زوار الحديقة الدولية بمدينة نصر فى ساعات الظهيرة إلى ظلال الأشجار العالية للاحتماء من أشعة الشمس القاسية، حيث ارتفعت درجة الحرارة بشكل تدريجي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

لترصد عدسة “فيتو” مشاهد احتماء المواطنين تحت ظلال الأشجار في ثالث أيام عيد الفطر بعد سطوع أشعة الشمس، حيث تعالت الضحكات واستمروا في تناول غدائهم معا متغاضين عن ارتفاع درجة الحرارة.

ملاهي حديقة الأزهر وسيلة الزوار للاحتفال بثالث أيام عيد

جذبت ملاهي حديقة الأزهر الزوار في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث اختار الجميع اللعب والاستمتاع بأوقاتهم بغض النظر عن العمر.

وتمكنت عدسة “فيتو” التقاط فرحة وبهجة المواطنين أثناء اللعب وقضاء وقت مرح في ملاهي حديقة الأزهر بمنطقة القاهرة القديمة في ثالث أيام عيد الفطر.

أجواء أسرية ورومانسية تتصدر المشهد في ثالث أيام العيد

تصدرت المشاهد الأسرية الصورة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بالحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث افترشت العديد من العائلات المساحات الخضراء ليجلسوا معًا لتناول وجبة الغداء أو للركض واللعب وسط الزهور والأشجار.

ورصدت عدسة “فيتو” فرحة الزوار مع عائلاتهم والبهجة التي انتشرت في ارجاء الحديقة الدولية في ثالث ايام عيد الفطر، فحرص العديد من الأسر والازواج على تخصيص وقت للجلوس والاسترخاء معًا تحت ظلال الأشجار واثناء مراقبة الأطفال يمرحون في المكان.

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