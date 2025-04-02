إقبال على مراكز الشباب بالبحيرة في ثالث أيام عيد الفطر "صور"

استقبلت مراكز شباب البحيرة زوارها في اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاستمتاع بالخدمات الترفيهية والرياضية التي تقدمها المراكز، من كرنفالات احتفالية وعروض فنية، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية والملاهي.

مبادرة العيد احلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

مبادرة العيد احلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

مبادرة العيد احلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في القرى والمدن.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور مراكز الشباب كمنصات خدمية وترفيهية تخدم المجتمع، خاصة خلال المناسبات الدينية، حيث تم إفتتاح المراكز أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، مثل حمامات السباحة والملاهي والاحتفالات المتنوعة، تماشيًا مع توجيهات الوزارة لتحويل هذه المراكز إلى نقاط إشعاع مجتمعي.





مبادرة العيد احلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

مبادرة العيد احلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

مبادرة العيد احلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

وأشار الدكتور علاء الجزار - مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في مراكز الشباب لضمان توفير أفضل الخدمات للزوار ويأتى ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء المجتمعي وتوفير الفرص الترفيهية لجميع فئات المجتمع، بالمناطق الريفية والحضرية.





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