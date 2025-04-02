سكرتير عام البحيرة يتفقد سير العمل بالمرافق العامة (صور)

تفقد اللواء حسن موافى - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، مراكز وادي النطرون، أبو المطامير، وحوش عيسى، وذلك للوقوف على جاهزية المرافق العامة وضمان تقديم الخدمات على أعلى مستوى.

سكرتير عام البحيرة يقوم بجولات ميدانية، فيتو

سكرتير عام البحيرة يقوم بجولات ميدانية، فيتو





ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.



تقفد المستشفيات المركزية وعدد من الوحدات الصحية خلال ايام العيد

حيث تفقد خلال الجولة، المستشفيات المركزية والمركز الطبي وعدد من الوحدات الصحية لمتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إضافةً إلى الإطمئنان على حسن معاملة المرضى.





سكرتير عام البحيرة يقوم بجولات ميدانية، فيتو

سكرتير عام البحيرة يقوم بجولات ميدانية، فيتو

كما تفقد أيضًا محطة رافع الصرف الصحي بمنطقة غرب وادي النطرون، ومحطة صرف صحى أبو المطامير ومجمع مواقف حوش عيسى، وأيضًا تم المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية لرصد حالة النظافة العامة.

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