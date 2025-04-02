إزالة تعديات على أراض زراعية بـ" نشا نبروه" في الدقهلية خلال إجازة عيد الفطر

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لمتابعة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في قرية نشا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تابع الدكتور إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة نبروه جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة سور حديدي مخالف أقيم علي أرض زراعية في نشا

حيث أشرف نائبه الدكتور صبحي المرسي يرافقه رئيسة الوحدة المحلية بنشا زينب محمد على إزالة سور حديدي مخالف أقيم على أرض زراعية بالقرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأي تعديات.

حملات مكثفة لإزالة التعديات بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار الساعة قبل وأثناء وخلال أيام العيد، وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال التصدي لمخالفات البناء

وفي هذا السياق، قامت الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال إزالة تعدي بمساحة 350 متر على الأرض الزراعية ببسنديلة، وإزالة تعدي آخر بمساحة 100متر على الأرض الزراعية ببسنديلة، وإزالة تعدي بمساحة 75 متر في قرية الشوامي، كما تابعت أعمال إزالة سور بالبلوك الأبيض بمساحة 200 متر تقريبا على أرض زراعية تابعة لجمعية السلام بالوحدة المحلية بقلابشو، وأعمال فك الشدة الخشبية لسقف على مساحة 200 متر تقريبا خارج الحيز تابعة لجمعية العدالة، ومتابعة أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100متر بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي، وإزالة تعدي خارج الحيز العمراني بنطاق عزبة جمعة آدم في نطاق الوحدة المحلية بالستاموني.

الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية

وقام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة أعمال إزالة مخالفة عبارة عن غرفة من الصاج معروشة على مساحة 30 متر خارج الحيز العمراني بقرية بقطارس التابعة للوحدة المحلية ببرج النور الحمص، وإزالة سور بطول 20 متر تقريبا بالبلوك والمونة الأسمنتية على الأرض الزراعية بقرية سماحة التابعه لكفر عوض، وفي مركز المنصورة تابع أعمال إزالة حجرتين بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية النسيمية التابعة للوحدة المحلية في طناح بمساحة 44 متر، وإزالة أعمدة خرسانية وحوائط حتى منسوب السقف للدور الثالث العلوي بقرية الخيارية التابعة للوحدة المحلية في البرامون.

إزالة هنجر في ميت غمر

كما قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال إزالة هنجر على مساحة 80 متر على أرض زراعية بحوض شمان بالجزيرة، وإزالة تعدي بقرية دماص على مساحة قيراط ونصف خارج الحيز العمراني.

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