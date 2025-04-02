حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

يأتي في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمدة بالدور الأول علوي بالعقار الكائن طريق الإصلاح المراغي والتحفظ علي طن أسمنت فضلا عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار رقم ٨ شارع أبو بكر الصديق من شارع نجع السلام الفلكي والتحفظ علي ونش كامل بالإضافة إلى إزالة حوائط داخلية بالدور التاسع علوي بالعقار الكائن شارع فرج شعيب من ملك حفني بحرى وكذا إزالة حوائط بالدور الخامس علوي بالعقار الكائن طريق الـ٥٠٠ عزبة علي امام فضلا عن إزالة حوائط داخلية بسطح العقار الكائن شارع ١٣ الدعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة شدة خشبية وسقف بالعقار الكائن منطقة ٣٠ ابو خروف والتحفظ على كمية من الأخشاب وخلاطة.

ونفذ حي وسط حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت إزالة دور أرضي مخالف عبارة عن حوائط بدون سقف بقرية ٧/٢ التابعة لجمعية الروضة الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة عقار علي مساحة ٤٥٠م٢ بقرية الغربانيات وكذا إزالة جلسة مخالفة بشارع المشير، فضلا عن إزالة غرفة بدون سقف بقرية بهيج بالإضافة إلي إزالة سملات علي مساحة ١٥٠ مترا بقرية الغربانيات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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