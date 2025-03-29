محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينتي نبروه وطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، مدينتي نبروه وطلخا، للاطمئنان على مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أننا جميعا نسعى إلى تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الدقهلية في مختلف القطاعات والمجالات وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتيسير حصولهم على الخدمات المتنوعة.

وتفقد محافظ الدقهلية مستشفى نبروه، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة والتأكد من توفير الرعاية والعناية اللائقة بالمرضى والمترددين على المستشفى، وتفقد عدد من أقسام المستشفى والتقى ببعض المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة لهم، كما تفقد شارع الجمهورية وشارع 6 أكتوبر بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور ابراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وتفقد محافظ الدقهلية بعض شوارع مدينة طلخا، وفي شارع طريق بلقاس، وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة، ومنع وجود أي عوائق أمام حركة السير والسيارات وتيسير حركة الشوارع وعدم إعاقة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم وقضاء حوائجهم بسهولة دون تعطيل أو تأخير، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والإشغالات على مدار الساعة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار متابعة منظومة النظافة خلال أيام العيد على مدار الساعة وفقا لخطة العمل، ومتابعة أداء النوبتجيات الموزعة على مدار اليوم، وشدد على المتابعة الميدانية ومن خلال غرف العمليات لأي محاولات للتعدي بالبناء على أرض زراعية أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإزالة أي مخالفات على الفور.

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