الأربعاء 02 أبريل 2025
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استمرار توافد الزوار على الحدائق العامة بالقاهرة والجيزة بثالث أيام العيد (صور)

اقبال المواطنين على
اقبال المواطنين على الحدائق العامة، فيتو

شهدت الحدائق العامة في محافظتي القاهرة والجيزة إقبالًا كبيرًا بعد فترة الظهيرة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص عدد ضخم من الأسر على زيارة الحدائق للاحتفال مع أطفالهم وعائلاتهم بمظاهر العيد المبهجة.

والتقطت عدسة “فيتو” توافد الزوار على كلًا من حديقتي الأزهر والدولية بمدينة نصر، حيث شهد كلا المنتزهين اقبالًا كبيرًا من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

 احتفال المواطنين بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر

شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال وزيادة الأعداد من الجنسيات المختلفة للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأطفال واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في الحديقة.

كما أقبل عدد كبير من الأسر والأطفال على الملاهي للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه، وحرصوا على اتخاذ الصور التذكارية والتنزه واللعب واستمتع  الأطفال بالأجواء والألعاب.

واهتم الأطفال بفكرة الرسم على الوجه من خلال شخص محترف يستطيع الرسم بالألوان على وجوه الأطفال واتخاذ الصور التذكارية.

احتفال المواطنين بثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الدولية

شهدت الحديقة الدولية اقبالًا متزايدًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمر توافد المواطنين على الحدائق العامة للاحتفال.

كما التقطت عدسة "فيتو" لعب الأطفال وسط مراقبة آبائهم لهم من بعيد أو الانضمام لهم في الألعاب المصممة للجميع، لتعلو ضحكات الصغار بينما يلتقط الأهالي الصور لهم كتذكار على الأوقات المرحة التي قضوها معًا في ثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الدولية.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين. 

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء  تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين. 

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الحدائق العامة محافظتي القاهرة والجيزة ثالث أيام عيد الفطر عيد الفطر

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