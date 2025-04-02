الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط عاطل متهم بقتل شاب في الشرابية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت  نيابة شمال القاهرة الكلية بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بقتل شاب بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الشرابية وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط احدهما قتيلا. 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وباجراء التحريات والفحص تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض. 


واضافت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الإشخاص بالشارع وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم. 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

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نيابة شمال القاهرة الكلية قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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